Liam is niet langer meest populaire jongensnaam

Uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau, blijkt dat de naam Emma ook in 2018 de populairste was bij de pasgeboren meisjes. Die lijst wordt bij de jongens voor het eerst aangevoerd door Arthur.

In 2018 werden in België 565 jongens geboren met de naam Arthur. Hoewel die naam al enkele jaren in opmars is, komt die voor het eerst helemaal bovenaan de lijst te staan van de meest populaire voornamen bij de jongetjes. Op plaats twee en drie prijken Noah (553) en Adam (548). Vorig jaar stond Liam nog op nummer een, maar die tuimelt naar de vijfde plaats.

Het lijstje van Statbel houdt evenwel geen rekening met alternatieve schrijfwijzen. Als je Victor en Viktor, Lucas en Lukas, Mohamed en Mohammed optelt, komt die naam telkens boven de 600 uit, meer dan Arthur dus. Het minst populair zijn dan weer namen zoals Adriaan, Ignace en Marnix, die elk slechts vijf keer werden gebruikt.

Top tien jongensnamen

1 Arthur - 565

2 Noah - 553

3 Adam - 548

4 Louis - 547

5 Liam - 539

6 Lucas - 519

7 Jules - 509

8 Victor - 476

9 Gabriel - 429

10 Mohamed - 420

Geen verrassing bij de meisjesnamen

Bij de meisjes is de verrassing een stuk minder groot: 608 baby’s kregen de naam Emma. Dat maakt van Emma voor het zestiende jaar op rij de meest populaire meisjesnaam in België. De top drie wordt vervolledigd door Olivia (554) en Louise (545), net dezelfde volgorde als in 2016 en 2017. Op zoek naar een originele meisjesnaam? Dan komt Tina, Wendy of Annie in beeld, want ook die werden slecht vijf keer gekozen door kersverse ouders.