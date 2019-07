Franse wijn en Hollandse zuivel lokken Belgen over de grens

Omwille van de goedkopere wijn in Frankrijk en de aanlokkelijke prijsformules in Nederland steken we meer en meer de grens over om inkopen te doen. De Belgische voedingsindustrie ziet het met lede ogen aan en wijst naar de taksen als grote boosdoeners. Retailexpert Gino Van Ossel vindt het wat kort door de bocht.

Fevia, de spreekbuis van de Belgische voedingsindustrie, luidt de alarmbel nu de verkoop van de sector voor het eerst in tien jaar is gedaald. Dat is te wijten aan een lagere omzetstijging op de buitenlandse ...