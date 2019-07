Groenen eisen vier Eurocommissarissen voor steun aan Von der Leyen

De Europese groenen willen vier Eurocommissarissen in de toekomstige Commissie onder voorzitster Ursula von der Leyen. ‘Men moet niet rekenen op de groenen voor een meerderheid in het parlement zonder dat we in de Commissie zitten. Ze willen ons, dan betalen ze’, aldus covoorzitter Philippe Lamberts.

De Duitse christendemocrate Ursula von der Leyen kreeg dinsdagavond nipt groen licht van het Europees Parlement. De volgende weken moet ze haar Commissie samenstellen, met een eurocommissaris voor elke lidstaat, waarna die elk afzonderlijk een hoorzitting in het parlement moeten doorstaan.

Daarbij moet Von der Leyen rekening houden met een aantal evenwichten. Geslacht, bijvoorbeeld. Ze gaf zelf al aan dat ze minstens voor de helft vrouwelijke Eurocommissarissen wil. Politieke kleur is nog zo’n evenwicht. De groene fractie in het Europees Parlement eist vier posten in de toekomstige Commissie op, zegt covoorzitter Philippe Lamberts (Ecolo) nu. ‘Men moet niet rekenen op de groenen voor een meerderheid in het parlement zonder dat we in de Commissie zitten. Ze willen ons, dan betalen ze’, zei hij woensdag aan enkele journalisten.

Geen enkele topjob

De groenen in het Europees Parlement hebben dinsdagavond tegen Von der Leyen gestemd, ondanks een slotoffensief waarin ze ambitieuze klimaatplannen uit de doeken deed. De fractie ergert zich aan het feit dat Von der Leyen uit de bus kwam als een compromis tussen de 28 staatshoofden en regeringsleiders in de Europese Raad, en niet als ‘Spitzenkandidaat’ uit het parlement aan de verkiezingen heeft deelgenomen. Bovendien kregen de groenen geen enkele Europese topjob toebedeeld, terwijl de groene familie eind mei als een van de weinige winnaars uit de stembus kwam.

Desondanks wil de fractie wel samenwerken met de Duitse. ‘Haar pro-Europese boodschap is welkom’, aldus Lamberts. ‘De groenen zijn verkozen op basis van een belofte voor verandering, en we willen dat engagement blijven respecteren. Overal waar de Commissievoorzitster een bondgenoot wil zijn in die doelstelling, zal onze deur openstaan en willen we op een proactieve manier samenwerken.’ Maar de vier eurocommissarissen zijn daar dus een voorwaarde voor.

De Commissie-Von der Leyen schiet normaal gezien op 1 november uit de startblokken. Ze moet 27 - of 28, afhankelijk van de Brexit - eurocommissarissen tellen. Het zijn de lidstaten die een Commissaris voorstellen.

In Denemarken, Luxemburg, Zweden en Finland zitten de groenen in de meerderheid, maar de post is in de helft van die landen al zo goed als ingevuld: in Denemarken gaat ze naar de liberale Margrethe Vestager, in Finland is er een sociaaldemocraat naar voren geschoven. Bij ons maken de groenen geen deel uit van de regering in lopende zaken. Het is niet uitgesloten dat ze er in een nieuwe coalitie wel bij zijn.