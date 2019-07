Pilootproject moet carrièreswitch naar verpleegkundige vergemakkelijken

De Vlaamse Overheid lanceert samen met enkele hogescholen, werkgevers en Randstad een pilootproject voor werknemers die zich willen omscholen tot verpleegkundige. Begeleiding op maat en een deeltijdse tewerkstelling als zorgkundige moeten geïnteresseerden overtuigen.

De zorgsector staat onder druk. Door de vergrijzing van de bevolking én het zorgpersoneel moeten werkgevers de komende decennia op zoek naar een massa nieuwe werkkrachten, waaronder verpleegkundigen.

De Vlaamse Overheid lanceert nu samen met uitzendbureau Randstad, werkgevers en hogescholen een pilootproject dat zich richt op werkenden die zich wil omscholen tot verpleegkundige. Een opleiding verpleegkunde (drie jaar in HBO5, vier jaar als bachelor) is moeilijk te combineren met een voltijdse job. Voor wie een gezin heeft of een lening afbetaalt is die combinatie verre van evident.

Coaching

Om aan die bezorgdheden tegemoet te komen zoekt Randstad de komende vier jaar 200 werkenden die de stap richting verpleegkundige willen zetten. Het eerste jaar kunnen zij halftijds studeren en halftijds blijven werken. Na een jaar studeren (60 studiepunten) krijgen ze een certificaat van zorgkundige.

Daarom kunnen (en moeten) ze vanaf het tweede jaar voor minstens 20 uur per week aan de slag als zorgkundige in bijvoorbeeld een woonzorgcentrum. Randstad staat garant voor die tewerkstelling. Tegelijk volgen ze stages binnen de opleiding verpleegkunde. Naar het vierde (en laatste jaar) toe wordt het aandeel stages groter en de tewerkstelling als verpleegkundige kleiner. Daarna krijgen de afgestudeerden op de plek waar ze al die jaren zorgkundige waren een contract van onbepaalde duur, al is dat geen verplichting.

De coaching en de deeltijdse job als zorgkundige moet geïntresseerden die aarzelen de stap te zetten, overtuigen. Randstad biedt begeleiding bij de financiële kant en wijst de studenten wegwijs in de wirwar van studiebeurzen en tijdskredieten.

Lon Holtzer, de Vlaamse Zorgambassadeur, is tevreden. ‘Wekelijks krijg ik tien mails van mensen die werken in allerlei sectoren en zich willen omscholen naar een job in de zorg’, zegt Holtzer. ‘De redenen zijn divers: “Ik wil zo graag een meer zinvolle job hebben”; “Ik heb altijd verpleegkundige willen worden, maar mocht niet van mijn ouders”; “Ik heb gezien wat een verpleegkundige kan betekenen toen iemand van mijn familie ziek was en wil dit nu zelf ook graag doen”. Telkens volgt de zin: “Hoe kan ik daaraan beginnen op een realistische en haalbare manier?” Dit project is het antwoord op deze vragen.’

Het traject start in september. De deelnemende onderwijsinstellingen zijn Thomas More en Sint-Norbertus (HBO5) voor regio ‘Centrum’ en Vives voor regio ‘West’. Emmaüs en AZ Groeningen zijn de zorgpartners.