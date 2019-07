Algemeen directeur Jan de Jong al na anderhalf jaar weg bij Feyenoord

Jan de Jong is na ruim anderhalf jaar alweer vertrokken bij Eredivisieclub Feyenoord. De algemeen directeur ligt, als het gaat over het te voeren beleid, niet op dezelfde lijn met de raad van commissarissen. De 52-jarige algemeen directeur werd al langere tijd bekritiseerd door de fanatieke aanhang wegens zijn voorkeur voor een nieuw te bouwen stadion. Eerder deze transfermercato stapte technisch directeur Martin van Geel op.

“Feyenoord staat voor een aantal belangrijke beslissingen aangaande de toekomst van de club. In een aantal van die te nemen beslissingen kan ik mij niet vinden. Dat gebeurt vaker in de grote mensenwereld en zeker in het voetbal. Daar moet je ook niet te moeilijk over doen. Het verandert ook niets aan de liefde voor de club. Ik wens Feyenoord alle succes van de wereld”, zegt De Jong op de website van Feyenoord.

De Jong begon op 1 november 2017 bij Feyenoord, als opvolger van de naar de KNVB vertrokken Eric Gudde. Bij zijn aanstelling zei De Jong dat hij met Feyenoord weer structureel in de top van het voetbal wilde komen, met zo veel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding.

De algemeen directeur kon nooit echt overtuigen in Rotterdam. De Jong toonde zich voorstander van “Feyenoord City”, het nieuwe stadionplan van de Rotterdammers. Daarover zei De Jong dat “het onze opdracht is om Feyenoord een stap verder te brengen”. Het was tegen het zere been van de Feyenoord-supporters die liever zien dat hun ploeg in het vertrouwde Stadion Feijenoord, bijgenaamd De Kuip, blijft voetballen.

Het is nog niet duidelijk wie de 52-jarige De Jong, die eerder 24 jaar lang bij de Nederlandse openbare omroep NOS werkte, als algemeen directeur opvolgt. “We verwachten een opvolger op redelijke termijn te kunnen vinden, maar daarover valt nu uiteraard nog niks te zeggen”, aldus Feyenoordvoorzitter Toon van Bodegom. “Namens vele Feyenoorders wil ik Jan danken voor zijn vele inspanningen en zijn harde werken de afgelopen periode.”

Onlangs vertrok technisch directeur Martin van Geel al bij Feyenoord. Van Geel vond dat er de laatste tijd te veel negatieve aandacht voor hem was. Feyenoord slaagde er niet in op korte termijn een opvolger te vinden. Sjaak Troost is daarom op interim-basis aangesteld, tot 1 februari 2020.