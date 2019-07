Twee Meulenberg-relschoppers krijgen celstraf

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft twee mannen veroordeeld die in 2013 met stenen naar de politie hadden gegooid.

Een 35-jarige man uit Houthalen-Helchteren en een 43-jarige Houthalenaar kregen celstraffen van 40 maanden en 18 maanden waarvan een deel met uitstel. Ze kregen ook elk een effectieve boete van 1.200 euro.

De twee beklaagden waren betrokken bij de zware rellen van oktober 2013 in de Houthalense wijk Meulenberg. Op het proces had het parket al aangegeven dat het niet met zekerheid bewezen was dat de twee beklaagden net die steen gooiden die agent Mario Ghijs raakte waarna hij met zijn combi zwaar crashte en een open schedelfractuur opliep.

Aan Ghijs moet alleen de 35-jarige man een provisionele schadevergoeding van 25.000 euro betalen.

Advocaten van agenten tevreden

Rachelle Neven en Erik Schellingen, de advocaten van de politiemensen die met stenen bekogeld werden, reageren tevreden op het vonnis. ‘We zijn zeer tevreden voor alle politiemensen die slachtoffer zijn geweest van deze zware feiten. Politiemensen moedwillig bekogelen, op een moment dat ze wegrijden van de plaats van de rellen, is absoluut verwerpelijk en lafhartig’.