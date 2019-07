Opvallend affiche in aanloop naar WK 2022: Noord- en Zuid-Korea treffen elkaar in kwalificatie

De loting voor de tweede kwalificatieronde in Azië voor het WK voetbal van 2022 in Qatar heeft een opvallende affiche opgeleverd. In de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur werden woensdag Noord- en Zuid-Korea aan elkaar gekoppeld. Ook buurlanden Iran en Irak zijn bij elkaar ingedeeld.

De laatste keer dat Noord- en Zuid-Korea elkaar voor een kwalificatiewedstrijd troffen, dateert van het WK 2010. Zowel Zuid-Korea (groepswinnaar) als Noord-Korea (runner-up) plaatste zich destijds voor het wereldkampioenschap. Beide Korea’s ontmoeten in poule H verder nog Libanon, Turkmenistan en Sri Lanka.

De Aziatische voetbalconfederatie (AFC) verdeelde de gekwalificeerde landen in acht groepen van telkens vijf landen. Zij spelen tot juni 2020 heen- en terugwedstrijden tegen elkaar. De groepswinnaars en de vier beste tweedes plaatsen voor de derde, en laatste, kwalificatieronde voor het WK in Qatar.

Deze twaalf gekwalificeerde landen zijn meteen ook zeker van deelname aan de Asian Cup in 2023. Om die reden neemt zowel Qatar als China en Zuid-Korea (organisatoren Asian Cup) deel aan de voorrondes. Qatar krijgt in de derde ronde de keuze om wel of niet deel te nemen aan de kwalificatieronde. Mocht de golfstaat kiezen niet deel te nemen, gaat de vijfde beste nummer twee uit de tweede ronde naar de derde ronde.

In de volgende kwalificatieronde strijden zes landen, verdeeld over twee poules, voor vier directe tickets voor het wereldkampioenschap. Beide nummers drie spelen in barragewedstrijden voor het laatste ticket voor het WK.

De poules voor de tweede Aziatische kwalificatieronde voor het WK 2022:

Groep A: China, Syrië, Filipijnen, Malediven, Guam.

Groep B: Australië, Jordanië, Taiwan, Koeweit, Nepal.

Groep C: Iran, Irak,Bahrein, Hongkong, Cambodja.

Groep D: Saudi-Arabië, Oezbekistan, Palestina, Jemen, Singapore.

Groep E: Bangladesh, Oman, India, Afghanistan, Qatar.

Groep F: Japan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Myanmar, Mongolië.

Groep G: Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, Thailand, Maleisië, Indonesië.

Groep H: Zuid-Korea, Libanon, Noord-Korea, Turkmenistan, Sri Lanka.

De tweede kwalificatieronde duurt van 5 september 2019 tot en met 9 juni 2020.