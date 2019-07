Dramatische zomer voor de mot: ‘Miserabel mislukt jaar’

De mot krijgt motten. Normaal zouden nu piekaantallen moeten vliegen, maar het nachtvlindermeetnet van Natuurpunt wijst uit dat het al drie maanden lang dramatisch zwak is. Het zwakste sinds het begin van de telling 11 jaar geleden. ‘Een miserabel mislukt mottenjaar’, schrijft de natuurorganisatie.

Het begon nochtans veelbelovend. In het vroege voorjaar doken opvallend veel motten op, maar half april stuikten de goede cijfers in elkaar. Op de meeste nachten telt Natuurpunt nauwelijks een kwart tot een derde van het gemiddelde. Oorzaak is wellicht de warme en droge zomer van vorig jaar die veel voedselplanten deed verdorren en wellicht ook een directe impact had op eieren, rupsen of poppen.

Of de dagvlinders het beter stellen, is afwachten. De telling loopt nog een paar weken.