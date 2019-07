Debuut van Vincent Kompany achter gesloten deuren? Anderlecht probeert via BAS nachtmerrie te ontlopen

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zal zich op donderdag buigen over de sancties voor RSC Anderlecht, naar aanleiding van de gestaakte play-offwedstrijd vorig seizoen op bezoek bij Standard op 12 april. Paars-wit wil vooral vermijden dat speler-trainer Vincent Kompany zijn terugkeer in het gloednieuwe Lotto Park moet vieren in een match zonder toeschouwers.

Een boete van in totaal 6.000 euro, waarvan 1.000 uit een voorwaardelijke straf, de 5-0 forfaitnederlaag, een verplichte sensibiliseringscampagne en op de koop toe ook nog een match achter gesloten deuren. De gevolgen van de definitief gestaakte Clasico van 12 april op het veld van Standard zijn immens voor RSCA. Nochtans had huisadvocaat Luc Deleu uitvoerig uitgelegd aan de drie zetelende rechters van de Geschillencommissie Hoger Beroep dat de boosdoeners niet eens eigen supporters waren.

Foto: Photo News

Paars-wit kon alle straffen slikken, maar niet de match achter gesloten deuren. Daardoor zouden de Brusselaars bij de start van het nieuwe seizoen ruim 1,2 miljoen euro in rook zien opgaan. Bovendien zou de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep van 30 april ook het competitiedebuut van speler-trainer Vincent Kompany fnuiken. De rentrée van ‘The Prince’ tijdens de doop van het Lotto Park in een leeg stadion: het is een nachtmerrie voor de Brusselaars. RSC Anderlecht besliste dan ook in beroep te gaan en de zaak aanhangig te maken bij het BAS. Het arbitragehof leidt het beroep donderdag in. De zitting start om 13.30.

RSC Anderlecht voelt zich gesterkt door een uitspraak van het BAS in 2017. De laatste Belgische wedstrijd die definitief gestaakt werd, was immers de Waalse derby tussen Charleroi en Standard op 4 december 2016. De clash in het Stade du Pays werd toen stilgelegd bij een 1-3 voorsprong voor Standard en nooit meer verder afgewerkt. Geen van beide clubs kreeg punten, omdat ze verantwoordelijk werden gehouden voor de incidenten. In eerste aanleg kreeg Standard ook twee matchen achter gesloten deuren opgelegd, maar die werden via het BAS geschrapt.