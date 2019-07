Bill Gates moet opnieuw plaats opschuiven op podium met miljardairs

Bill Gates zakt opnieuw een plaats op de miljardairsindex van Bloomberg en moet nu ook de Franse zakenman Bernard Arnault laten voorgaan. Jeff Bezos blijft ook na zijn scheiding de rijkste mens ter wereld.

Bill Gates stond lange tijd bovenaan de Bloomberg Billionaires Index, waarvoor Bloomberg en Forbes de netto vermogens van alle miljardairs ter wereld oplijsten. Maar die tijd is nu echt voorbij.

In 2017 werd hij al voorbijgestoken door Jeff Bezos, oprichter van Amazon, en nu moet hij ook de Fransman Bernard Arnault, oprichter van het luxeconcern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessey), voor zich dulden.

Goede doel

De medeoprichter van Microsoft heeft volgens Forbes nog steeds een netto vermogen van 103,7 miljard dollar. De oorzaak van zijn dalende vermogen ligt volgens het magazine aan het feit dat hij veel geld spendeert aan zijn goede doelen, zoals onder andere de Bill & Melinda Gates Foundation.

Dat goede doel, door hemzelf opgericht, heeft als doel levens te redden en de wereldgezondheid verbeteren. Forbes schat dat Gates al ongeveer 35,8 miljard dollar aan Microsoft aandelen aan het fonds heeft gedoneerd.

Voorbijgestoken

Gates wordt in de lijst dus voorbijgestoken door Bernard Arnault, de rijkste Europese miljardair, met een netto vermogen van 104,8 miljard dollar. Arnault bouwde met LVMH een imperium op rond verschillende grote modehuizen zoals Louis Vuitton en Dior, en een aantal champagnehuizen.

Bezos trekt de miljardairslijst met een netto vermogen van 164,8 miljard dollar, ondanks zijn scheiding. Bezos is naast onlinewinkel Amazon, opgericht in 1994, ook mede-eigenaar van de krant The Washington Post en Blue Origin, een ruimtevaartbedrijf dat de eerste raket voor commercieel gebruik aan het ontwikkelen is.

De top vijf wordt verder nog aangevuld door Warren Buffet, met een netto vermogen van 83,9 miljard dollar, en Mark Zuckerberg, met een netto vermogen van 75,6 miljard dollar. De rest van de top tien bestaat uit Amancio Ortega, Larry Ellison, Larry Page, Carlos Slim en Françoise Bettencourt Meyers, tevens de enige vrouw in het gezelschap.