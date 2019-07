Europese Commissie opent formeel onderzoek naar Amazon

De Europese Commissie opent een formeel onderzoek naar de Amerikaanse e-commerce­reus Amazon. Dat maakt Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager bekend. Het Amerikaanse bedrijf zou verkoopgegevens misbruiken om kleinere verkopers die gebruikmaken van het platform, te benadelen.

De Europese Commissie werkt al sinds vorig jaar aan een voorlopige studie rond het online bedrijfsmodel van Amazon. Nu acht de Deense Eurocommissaris Margrethe Vestager de tijd rijp voor een formeel onderzoek, kondigde ze woensdagmiddag aan.

Amazon zou concurrentiegevoelige informatie over producten en transacties van andere onlineverkopers op het platform gebruiken om er zelf voordeel uit te halen. Dankzij die data kan de Amerikaanse internetgigant bijvoorbeeld te weten komen welke producten populair zijn bij welke doelgroepen.

Het onderzoek richt zich op de standaardovereenkomsten tussen de retailers en Amazon, waarin staat dat het bedrijf data mag analyseren en gebruiken. ‘E-commerce heeft de concurrentie in de retailsector aangezwengeld en brengt meer keuze en betere prijzen met zich mee voor de consument. We moeten ervoor zorgen dat grote webplatformen die voordelen niet elimineren door anti-competitief gedrag’, zegt Vestager.

Het is de derde keer dat Brussel zijn pijlen op Amazon richt. Luxemburg moest eerder 250 miljoen euro terugvorderen van de webwinkelreus vanwege een onrechtmatige belastingdeal uit 2003. Er loopt nog een beroepszaak. In een mededingingszaak over e-books in 2016 kreeg de retailer uiteindelijk geen boete.