Wissel aan de top bij Eneco België

Christophe Degrez stopt in september na negen jaar als ceo van energiebedrijf Eneco België. Zijn opvolger is Jean-Jacques Delmée. Hij komt over van Mondi Belcoat in Duffel, dat vorige week verkocht werd aan een Fins bedrijf.

In een persbericht wijst Degrez op zijn parcours. Zo nam Eneco België concurrent Eni over en leverde het windmolenpark Norther op.

Eneco is de ‘grootste duurzame energiespeler van de Belgische energiemarkt’ geworden, klinkt het, en kan verder groeien. ‘Het is dan ook een goed en logisch moment voor mij om Eneco te verlaten.’

Jean-Jacques Delmée neemt op 1 september de fakkel over als ceo van Eneco België. Delmée is momenteel fabrieksdirecteur bij Mondi Belcoat in Duffel. Vorige week raakte bekend dat de Mondi groep de fabriek in Duffel verkoopt aan het Finse Walki. Daarvoor was Delmée actief bij onder meer Coca-Cola Enterprises en Friesland Campina.

Sinds de overname van Eni is de Belgische dochter van Eneco de derde energieleverancier. Het Nederlandse moederbedrijf staat momenteel in de etalage: de Eneco groep is nu nog eigendom van 44 Nederlandse gemeenten, met Rotterdam als grootste.