Hoewel het er bijwijlen ook al wat steviger aan toe ging tussen de teamgenoten Hamilton en Bottas is Mercedes-teambaas Toto Wolff tevreden met de manier waarop zijn rijders elkaar het vuur aan de schenen leggen, wat Verstappen, Leclerc en Vettel deden vond hij dan weer op het randje.

De strijd voor de overwinning van de GP van Groot-Brittannië afgelopen weekend speelde zich af tussen de Mercedessen maar het waren vooral Max Verstappen en Charles Leclerc die daarachter voor het spektakel zorgden. De jonge Nederlander joeg met het mes tussen de tanden op de Ferrari-rijder die zijn vel erg duur wou verkopen.



Later in de race kregen Vettel en Verstappen het met elkaar aan de stok. Het resultaat van dat duel is al uitvoerig beschreven en besproken in de pers, Vettel kegelde Verstappen als een beginneling van de baan.



Mercedes-mororsportbaas Toto Wolff had natuurlijk eerst en vooral oog voor zijn eigen rijders maar volgde ook wat er zich daarachter afspeelde.



“Ik denk dat het een mooie strijd was tussen hen twee, het was zeker onderhoudend. Niemand kan zeggen dat er niet hard verdedigd werd maar het was helemaal niet vuil,” aldus Wolff over de strijd tussen zijn rijders Hamilton en Bottas.



“Wat ik gezien heb tussen andere rijders is op het randje denk ik. We willen altijd wel wat vuil race werk zien en het is goed als rijders in duel gaan die niet voor hetzelfde team rijden.”



“Dat hebben we ook in onze briefing voor de race gezegd. Ik wil niets van dat zien in een duel tussen teamgenoten en ik twijfel er niet aan dat ze weten hoe dat ze tegen mekaar moeten racen.”



“We hebben al verschillende keren gezien dat Lewis en Valtteri elkaar respecteren, zowel op als naast de baan. Om het naar een ander niveau te tillen moet je voor een ander team rijden.”



Het duel tussen Hamilton en Bottas mocht ook gerust pittig genoemd worden. Zeker in de vierde ronde toen Hamilton zijn kans waagde en Bottas zich niet zomaar gewonnen wou geven.



“Ik denk dat we wiel-aan-wiel gevechten willen doen en die mogen ook wel stevig zijn,” aldus Hamilton.



“Moest ik in een Ferrari rijden zou ik meer risico’s nemen. Nog altijd met respect maar je kan wat verder gaan als je geen teamgenoten bent. Voor de race zitten we samen en bespreken we de eerste bocht en hoe we elkaar kunnen respecteren en niet tegen elkaar rijden.”



“Zelfs als ik hem gepasseerd was en hij me terug wou pakken had ik voor hem kunnen gaan rijden en hem blokkeren maar dat is niet het juiste om te doen.”



“Uiteindelijk heeft het hem in staat gesteld om me terug te passeren, dat is racen. Het was fair en het was geweldig,” besluit Hamilton.

