Als zelfs de wegwijzer het niet meer weet: nieuw hoofdstuk in aanslepende verwarring tussen naburige gemeenten

‘Als nu zelfs de pijlen naar de foute gemeente wijzen, wordt het helemaal moeilijk.’ Aan het woord is Ward Vergote, burgemeester van het West-Vlaamse Moorslede, nadat zijn gemeente vorig weekend voor de zoveelste keer verward werd met het naburige Moorsele. Een aannemer hing een wegwijzer uit de ene gemeente in de andere op. ‘Ik kan daar wel mee lachen. Tot er opnieuw een ambulance of brandweerwagen op de foute plek staat.’

‘De verwarring is al jaren aan de gang’, zegt burgemeester Ward Vergote (Open VLD). ‘We krijgen hier op het stadhuis geregeld telefoon van mensen die ons niet vinden: We staan in Moorslede maar zien het ...