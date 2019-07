Neuralink heeft een update gegeven over waar het de voorbije twee jaar aan heeft gewerkt.

Neuralink, een bedrijf dat Elon Musk in 2017 oprichtte, werkt aan technologie om onze hersenen rechtstreeks aan een computer te koppelen.

Musk claimt nu dat zijn bedrijf in twee jaar tijd grote vooruitgang heeft geboekt. Zo heeft het bedrijf volgens hem erg kleine ‘draadjes’ ontwikkeld - kleiner dan een menselijk haar - die in de hersenen kunnen geïnjecteerd worden en de activiteit van neuronen kunnen detecteren. Het bedrijf werkt aan een robot die de draadjes onder begeleiding van een neurochirurg in de hersenen kan plaatsen.

‘Ik denk dat dit op een beschavingsvlak belangrijk zal zijn’, zegt Musk. ‘Zelfs onder goedaardige artificiële intelligentie zullen we achterblijven.’ Met een koppeling tussen de hersenen en computers - een symbiose met artificiële intelligentie - hoopt Musk dat de mens zal kunnen bijblijven. ‘Het ultieme doel is de toekomst van de mensheid verzekeren.’

Toepassingen

Los van Musks verre toekomstdromen, is de technologie in eerste instantie van belang voor medische toepassingen, om bijvoorbeeld verlamde mensen te helpen. Max Hodak, de voorzitter van Neuralink, wees erop dat wetenschappers al decennialang werken aan hersenimplantaten. ‘We bouwen verder op de schouders van reuzen’, zei hij. ‘Maar de techniek die zij gebruiken, volstaat voor ons niet. Ons doel is om neurale pieken rechtstreeks uit te lezen op een niet-invasieve manier.’

Nu moeten nog gaten in een schedel worden geboord. In de toekomst wil Neuralink met laserstralen werken en de ingreep zo eenvoudig maken als een laserbehandeling van de ogen.

Volgens Musk zou de technologie van Neuralink een grote verbetering zijn tegenover de huidige technologie, met duizend keer meer elektroden die in interactie met de hersenen gaan. Die moeten dan ook meer data kunnen doorsturen. Het uiteindelijke doel is een draadloze connectie met een chip die signalen uit de hersenen kan lezen en verwerken.

Tests

Het bedrijf heeft zijn toestellen tot nu toe enkel op dieren getest, onder meer op ratten en apen. ‘Een aap kon de computer met zijn brein besturen’, zei Musk tijdens de vragenronde, hoewel dat duidelijk niet afgesproken was met zijn medewerkers. Het bedrijf hoopt dat het volgend jaar op mensen kan beginnen te testen.