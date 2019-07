Akkoord getekend tussen militairen en oppositie in Soedan

De generaals die aan de macht zijn in Soedan en de leiders van de protestbeweging tegen hen hebben woensdagvoormiddag een akkoord getekend. Ze bekrachtigen daarin de machtsdeling tijdens de transitieperiode, die in april begon met het afzetten van president Omar al-Bashir.

De komende dagen moet nog gepraat worden over enkele andere twistpunten, zegt de protestbeweging. Het akkoord werd al bereikt op 5 juli tussen de twee partijen.

De ‘politieke verklaring’ werd ondertekend na een nacht van intense onderhandelingen. Na de ontmoeting in een luxehotel in Khartoum sprak de nummer twee van de militaire raad die aan de macht is, generaal Mohamed Hamdan Dagolo, van een ‘historisch’ moment.

‘Vandaag zijn we een politieke verklaring overeengekomen’, zei Ibrahim al-Amin, een van de leiders van de protestbeweging. ‘Voor het grondwettelijke document hervatten we vrijdag de onderhandelingen.’

Burgerlijke regering

Het akkoord is een eerste stap naar een burgerlijke regering. De Soedanezen eisen zo’n regering al bijna zeven maanden. Zo voorziet het akkoord in een ‘soevereine raad’, een transitieorgaan dat belast is met de transitie gedurende ongeveer drie jaar.

Die raad, die gebaseerd is op het principe van de machtsdeling, zal bestaan uit vijf militairen en zes burgers. Vijf burgers komen uit de Alliantie voor Vrijheid en Verandering, de motor van de protestbeweging.

Tientallen doden

In Soedan vonden sinds december ongeziene volksprotesten plaats. Die leidden in april tot de val van Bashir. Sindsdien kibbelden het militair bestuur en de oppositie over de vorming van een overgangsregering, maar de gesprekken daarover vorderden maar zeer moeizaam. Op 3 juni kwam het tot een bloedige repressie van een vreedzame sit-in voor het hoofdkwartier van het leger in Khartoem. Daarbij vielen tientallen doden.