Kasteeldomein Den Brandt in Antwerpen afgesloten na vondst explosief

Kasteeldomein Den Brandt aan de Beukenlaan in Antwerpen is woensdagmorgen afgesloten, nadat er een explosief werd aangetroffen. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse.

De politie werd rond 04.30 uur naar het kasteeldomein gestuurd, omdat er verschillende inbraakalarmen waren afgegaan.

‘Bij nazicht naar eventuele verdachten hebben onze ploegen gezien dat er rookontwikkeling was in restaurant Murni. Ze hebben meteen de brandweer laten komen. De schade bleef gezien de omstandigheden redelijk beperkt. We gaan uit van opzettelijke brandstichting’, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Ook aan het kasteelgebouw waar het Grand Café gevestigd is, werden beschadigingen aangebracht. En er werd ook een explosief aangetroffen. ’Dovo is ter plaatse om het in te schatten en onschadelijk te maken’, zegt Bruyns.

Er werd een veiligheidszone ingesteld en ook het labo komt ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.