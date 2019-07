Wanty-Gobert verlengt overeenkomst met Odd Eiking, Minnaard zet punt achter carrière

Wanty-Gobert heeft woensdag bekendgemaakt ook de komende twee seizoenen te rekenen op de Noor Odd Christian Eiking, die momenteel actief is in de Tour de France. Hij ondertekende een nieuwe overeenkomst tot eind 2021. Voor de Nederlander Marco Minnaard is er geen nieuw contract. Hij stopt op het einde van het seizoen met wielrennen.

De 24-jarige Eiking toonde zich in de Tour met een lange vlucht in de tiende etappe. Vorige zomer won hij de derde rit in de Ronde van Wallonië. “Ik ben zeer gelukkig om bij de formatie Wanty-Gobert, die me als een familie verwelkomd heeft, te blijven”, legde de Noor uit op de teamwebsite. “Ik krijg er veel mogelijkheden om mezelf te ontwikkelen en om mijn passie uit te oefenen. De sfeer is uitstekend, wat zeer belangrijk is. Ik wil in deze Ronde van Frankrijk op mijn elan doorgaan, om hopelijk tussen hier en Parijs een mooi resultaat te behalen. En in het vervolg van mijn carrière wil ik mijn progressie doortrekken om nog vaker aanspraak te maken op een overwinning.”

Odd Christian Eiking Foto: Photo News

Voor de dertigjarige Minnaard stopt het verhaal aan het einde van het seizoen. “Na zes prachtige jaren als profwielrenner bij Wanty-Groupe Gobert is het voor mij tijd geworden om mijn andere ambities waar te gaan maken”, liet de klimmer weten. “Het is altijd mijn doel geweest om het familiebedrijf van mijn ouders voort te zetten en dat zal ik vanaf volgend jaar proberen te doen. Het is daarom voor mij het juiste moment om deze stap te maken, zodat ik nog een aantal jaren met mijn ouders kan samenwerken en veel van hen kan leren. Ik ben bijzonder dankbaar en trots dat ik deel heb mogen uit maken van het team. Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen jaren en ik wil iedereen heel erg bedanken voor alle vriendschappen, mooie en bijzondere momenten, goede zorgen en fantastische prestaties. Natuurlijk zal ik me de komende maanden nog voor de volle 100% inzetten en hoop ik er samen met het team nog een paar hele mooie maanden van te maken en van de wielersport te genieten.”