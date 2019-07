Braziliaanse Ana Marcela Cunha wint 5 km in open water op WK zwemmen

Ana Marcela Cunha heeft woensdag de 5 km openwaterzwemmen gewonnen op het WK zwemmen in Zuid-Korea. Na twee bronzen medailles op die afstand in het verleden (in 2013 en 2017) triomfeerde de Braziliaanse dit keer in 57:56.

Het is haar vierde wereldtitel na eerder WK-goud op de 25 km in 2011, 2015 en 2017. Op het podium werd Cunha geflankeerd door de Française Aurélie Muller, die haar derde zilveren WK-medaille op de 5 km veroverde (na 2011 en 2017). Het brons ging naar twee zwemsters. De Amerikaanse Hannah Moore en de Duitse Leonie Beck finishten ex aequo.

Er nam geen enkele Belgische deel aan de 5 km openwaterzwemmen.

Dinsdag eindigde Logan Vanhuys bij de mannen als vijftiende op de 10 km openwaterzwemmen. De eerstvolgende Belgen komen zondag in actie. Dan is het - op de eerste dag van het WK in het bad - de beurt aan Kimberly Buys (100m vlinderslag), Valentine Dumont (400m vrij) en Pieter Timmers, Jasper Aerents, Thomas Thijs en Sébastien De Meulemeester (4x100m vrij estafette).

Het WK zwemmen duurt tot zondag 28 juli.

Foto: EPA-EFE

Foto: AP