Files voor het eerst in jaren afgenomen: toevalstreffer of mentaliteitswijziging?

Het aantal uren file op de Belgische wegen is volgens de filebarometer voor het eerst in jaren licht gedaald. Vraag is of het om een toevalstreffer gaat.

Sinds 2015 groeiden de files aan. Maar in de eerste helft van dit jaar is die toename gestopt. Volgens de filebarometer van Be-Mobile en Touring Mobilis zijn de files zelfs licht afgenomen tegenover de eerste helft van vorig jaar. Ook tijdens de daluren.

Om van een trendbreuk te spreken, is het nog te vroeg. Het wegennet blijft verzadigd en de structurele en uitzonderlijke files blijven hardnekkig bestaan. De zachte weersomstandigheden in het voorjaar kunnen een rol hebben gespeeld in de daling. Maar Touring wijst erop dat ook een mentaliteitswijziging bij de pendelaars mogelijk is, waarbij ze voor alternatieve vervoersmiddelen kiezen. ‘Het valt niet te ontkennen dat meer en meer mensen voor de fiets of de motor kiezen om de files te ontwijken’, stelt Touring. ‘Dat kan samen met een zacht voorjaar de daling verklaring.’

De mobiliteitsorganisatie vraagt zich af of de mensen het stilaan beu zijn om in de file te staan en daarom naar alternatieven zoeken. ‘Het kan, maar de daling is nog te klein om nu al van een modal shift te kunnen spreken. Zijn we echt op de goede weg of was de eerste helft van 2019 gewoon een toevalstreffer?’

De volgende filebarometer en de volledige jaarcijfers kunnen meer duidelijkheid brengen.

Traject

Minder uren file op de Belgische wegen betekent ook niet per se dat u minder lang in de file staat. Afhankelijk van uw traject kan uw reistijd langer of korter zijn geworden, want de filebarometer geeft gemiddelden van over heel België. ‘Op sommige plaatsen kunnen de files toegenomen zijn door bijvoorbeeld wegenwerken’, zegt Touring-woordvoerder Danny Smagghe. ‘Op andere plaatsen zijn investeringen geweest voor het wegwerken van knelpunten. Zo zijn er spitsstroken bijgekomen.’

De zwaarste filemomenten zijn meestal het gevolg van slechte weersomstandigheden. Op 28 januari, de dag met de meeste file dit jaar, stond er tijdens de ochtendspits 424 kilometer file. Het regende en in Wallonië sneeuwde het.