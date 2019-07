Na overname Fidea gaat veldritteam van Sven Nys door onder andere naam: Telenet-Baloise Lions

De overname van de Belgische verzekeraar Fidea door sectorgenoot Baloise is afgerond. Tot de juridische fusie is voltooid, blijven de twee “nog enige tijd” als aparte entiteiten opereren en blijft de merknaam Fidea behouden, meldt Baloise Insurance woensdag. Het veldritteam dat Fidea sponsorde, start het komende seizoen wel al onder de nieuwe vlag en wordt ‘Telenet-Baloise Lions’.

In april had de Zwitserse verzekeringsgroep Baloise Group de overname voor 480 miljoen euro aangekondigd. Ook verzekeraar Ageas, de moeder van AG Insurance, en de Antwerpse bank- en verzekeringsgroep Argenta hadden een bod gedaan op Fidea. Nu Baloise de nodige toestemmingen van de autoriteiten binnen heeft, is de overname rond. “Baloise Insurance en Fidea blijven nog enige tijd opereren als aparte entiteiten tot de juridische fusie voltooid wordt. Wanneer dat zal zijn is momenteel nog niet bepaald. Tot dan blijft de merknaam Fidea dus behouden”, klinkt het in een persbericht.

Nu kan de integratie starten. Daarbij wil Baloise de sterke punten van Fidea inbedden, klinkt het. En dat heeft meteen gevolgen voor de veldritploeg van sportief manager Sven Nys: “Een eerste zichtbare stap is de sponsoring in het veldrijden”, klinkt het. “Tijdens het aankomende cyclocrossseizoen neemt Baloise Insurance de sponsoring van de ploeg Telenet-Fidea Lions over en verschijnen zij als Telenet-Baloise Lions aan de start.”