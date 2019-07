Omstreden Franse minister stapt dan toch op na kritiek over uitgaven

De Franse minister van Ecologische Transitie François de Rugy (45) ligt al wekenlang onder vuur. De kritiek op zijn uitgaven klinkt steeds luider, en nadat hij eerst zei te willen aanblijven, dient De Rugy nu toch zijn ontslag in.

De Franse nieuwssite Mediapart bracht vorige week een bericht over copieuze diners die De Rugy zou hebben georganiseerd toen hij nog voorzitter was van de Assemblée Nationale, het Franse parlement. Samen met zijn vrouw organiseerde hij in zijn ambtswoning tussen juni 2017 en oktober 2018 een tiental diners, compleet met kreeft en exclusieve wijnen.

Mediapart er nog een schepje bovenop met een onthulling over renovatiewerken die de minister aan zijn ambtswoning had laten uitvoeren, ter waarde van 63.000 euro. Die renovatiewerken waren betaald met belastinggeld. En nog eerder waren er ook al onthullingen over zijn kabinetsdirectrice Nicole Klein, die jarenlang in een sociale woning in Parijs had verbleven, terwijl ze toen niet eens officieel in de Franse hoofdstad woonde.

Aanvankelijk wou De Ruge niet weten van verontschuldigingen en bleef hij aan als minister van Ecologische Transitie. Maar de mediastorm ging niet liggen en De Ruge heeft uiteindelijk besloten om toch zijn ontslag aan te bieden. Macron heeft zijn ontslag aanvaard en zegt dat hij respect heeft voor ‘zijn persoonlijke beslissing’.

De Rugy heeft niet illegaal gedaan, benadrukt woordvoerder van de Franse regering Sibeth Ndiaye. Toch werd het beeld versterkt dat de regering van president Emmanuel Macron een regering voor de superrijken is, die ‘elke voeling met de realiteit is verloren’, zoals de kritiek van de oppositie al maandenlang luidt.

Volgens Ndiaye heeft ‘De Ruge een persoonlijke beslissing genomen, omdat hij anders de hele regering in gevaar kon brengen’. ‘Het is belangrijk dat er geen oordeel geveld wordt in de media’, gaat ze verder. ‘Het is normaal dat journalisten vragen stellen, maar het is even belangrijk dat iemand zich ook kan verdedigen.’