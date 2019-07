Agent wordt niet vervolgd na dood zwarte man

De Amerikaanse politieagent die Eric Garner (43) in 2014 in New York in een fatale greep hield tijdens een arrestatie, wordt niet vervolgd. De opende aanklager vindt dat er onvoldoende bewijs is om aan te tonen dat de agent een misdrijf beging.

De agent verdacht Garner van het verkopen van illegale sigaretten. Hij probeerde samen met zijn collega’s Garner te arresteren, maar die weigerde om handboeien aan te doen. Op beelden is te zien hoe de man meermaals ‘Ik kan niet ademen’ roept nadat de agenten hem op de grond duwen en in een greep houden. De man stierf nadat hij het bewustzijn verloor na een astma-aanval. Volgens de lijkschouwer had de wurggreep wel degelijk bijgedragen aan de dood van Garner.

De nabestaanden van Garner zien de beslissing om de agent niet te vervolgen als verraad, en vragen om zijn ontslag. ‘Vijf jaar geleden riep mijn zoon elf keer “ik kan niet ademen”. Vandaag kunnen wij niet ademen omdat ze ons in de steek laten’, zei de moeder van Eric Garner.

De dood van Garner, en andere sterfgevallen van voornamelijk zwarte mannen in Ferguson, Missouri en Baltimore brachten een gold van protest op gang in de Verenigde Staten. Ze lagen aan de basis van de Black lives matter-beweging, waarbij zwarte Amerikanen het extreem politiegeweld aanklagen.