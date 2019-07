Aanpak middenvakrijden blijft laagste prioriteit

Sinds 1 juli 2019 is middenvakrijden een tweedegraadsovertreding. Maar de handhaving is complex en arbeidsintensief. ‘Dit is een van de laagste prioriteiten.’

Minstens 116 euro boete, zoveel riskeren middenvakrijders sinds 1 juli. Althans wanneer ze eerst links inhalen en niet rechts invoegen. Onduidelijkheid troef in de wegcode, want wie niet eerst inhaalt en ‘gewoon’ blijft middenvakrijden, riskeert maar 58 euro boete.

Wetgeving vereist handhaving, en daar knelt voorlopig het schoentje. De wet is vatbaar voor interpretatie. Zo moet je invoegen ‘zodra zulks zonder bezwaar’ mogelijk is. Maar wanneer is dat? De complexiteit van middenvak­rijden is meteen de reden waarom technologische controle met niet-bemande camera’s nog niet mogelijk is. Juridisch is het sinds 1 juli 2019 toegelaten, maar technisch is het voorlopig onhaalbaar.

‘Het is immers niet evident om middenvakrijden, wat zich over een langere afstand afspeelt, te detecteren met behulp van camerabeelden,’ zegt Jana Verdegem van de Federale Politie. ‘Die geven toch vaak een momentopname. Er zijn heel wat factoren die mee in rekening moeten worden gebracht, wat complexe technologie vereist. Maar we twijfelen er niet aan dat dit in de nabije toekomst mogelijk zal zijn en wij zijn bezig die technologie op punt te stellen.’

Te weinig personeel

Op dit moment is het dan ook aan agenten op de weg om inbreuken vast te stellen. Dat kan de ­lokale politie zijn, maar middenvakrijders verbaliseren behoort vooral tot het takenpakket van de wegpolitie. Maar zij komen niet altijd aan controles toe.

‘Middenvakrijden is nu een van de laagste prioriteiten,’ zegt Alain Verstrepen van de Antwerpse wegpolitie. ‘Afgelopen nacht hebben we dertien illegale migranten opgepakt, vanmorgen opnieuw zes. Wij rijden van ongeval naar ongeval. Soms, tijdens een rustige shift, hebben we tijd om wat te verbaliseren.’

Volgens Verstrepen is nog geen vijftig procent van het personeelskader in Antwerpen ingevuld. ‘In de ideale wereld controleren we op de honderd prioriteiten die de overheid heeft, maar dat gaat met de huidige personeelsbezetting gewoon niet.’

Volgens Verdegem staan er geen specifieke campagnes of nationale acties rond middenvak­rijden op de planning. Verbalisering behoort tot de ‘reguliere taak van de wegpolitie’. Vorig jaar werden in totaal 2.831 inbreuken vastgesteld op middenvakrijden. Dat zijn ongeveer acht inbreuken per dag.