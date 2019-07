Zuid-Afrikaanse muzikant Johnny Clegg overleden

De Zuid-Afrikaanse muzikant Johnny Clegg is dinsdag op 66-jarige leeftijd overleden, zo hebben plaatselijke media gemeld.

De in Engeland geboren muzikant overleed, omringd door zijn familie, als gevolg van kanker, zei zijn manager Rodd Quinn tegenover de publieke omroep SABC. Clegg leed al 4,5 jaar aan de ziekte.

Clegg vermengde, ook met zijn bands Juluka en Savuka, Zulu en Afrikaanse muziek met westerse stijlen, zoals ook Paul Simon op ‘Graceland’ deed. Hij speelde daarmee ook een rol in de strijd tegen de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika.

Vooral zijn album ‘Scatterlings of Africa’ in 1992 zorgde voor een doorbraak. ‘Asimbonanga’ was opgedragen aan Nelson Mandela. Onlangs hield Clegg een afscheidstournee.