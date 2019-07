‘Tegen VDL gestemd, maar nu gaan we goed samenwerken’

Ursula von der Leyen had maar negen stemmen op overschot om verkozen te worden tot nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Europees Parlementslid voor S&D Kathleen Van Brempt stemde tegen haar.

‘Je moet goed afwegen wat je met je stemgedrag doet, en ik ben niet over één nacht ijs gegaan’, zegt Van Brempt na de stemming in Terzake. ‘Ik heb een principiële stem uitgebracht, want ik ben niet voor of tegen haar.’ Van Brempt legt uit dat ze niet akkoord was met de beslissing van de Europese Raad om het systeem van Spitzenkandidaten aan de kant te laten liggen. ‘Dat was voor het parlement heel belangrijk, zo weten de burgers op voorhand wie de kandidaten voor de topfuncties zijn.’

Toch zal Van Brempt Von der leyen geen stokken in de wielen steken. ‘We wilden als sociaaldemocraten aan de knoppen zitten en de voorzitter leveren’, zegt ze. ‘Maar nu is Von der Leyen verkozen en gaan we ermee aan de slag. Ze zal de sociaaldemocraten hard nodig hebben.’

Het is nog niet duidelijk wie België zal voorstellen om Marianne Thyssen op te volgen als eurocommissaris. ‘Als de regeringsvorming te lang duurt, vraag dan gewoon aan Marianne Thyssen om langer aan te blijven’, stelt Van Brempt voor.

De Spitzenkandidaat om Commissievoorzitter te worden voor de sociaaldemocraten, Frans Timmermans, had uiteindelijk wel zijn steun uitgesproken voor Von der Leyen.

‘Europa is een vrouw’

Premier Michel, die vanaf 1 december naar het Europese niveau verhuist als voorzitter van de Europese Raad, feliciteerde Ursula von der Leyen al. ‘Ik kijk ernaar uit om goed samen te werken met de verschillende instituties voor de toekomst van Europa’, schreef hij op Twitter met de hashtag #EuropeisaWoman.

Following the vote @Europarl_EN I wish to congratulate @vonderleyen



Looking forward to cooperate closely with the institutions for the future of Europe.



Let’s work together in the interest of all Europeans! #EuropeisaWoman pic.twitter.com/7dzE8fhZxX — Charles Michel (@CharlesMichel) July 16, 2019

'Welkom thuis'

De afscheidnemende EU-Commissievoorzittter Jean-Claude Juncker trok ook naar Twitter om zijn opvolgster te feliciteren. Hij gebuikte daarvoor drie talen: het Frans, het Duits en het Engels. 'Eindelijk staat voor het eerst een vrouw aan het hoofd van de EU-Commissie', schreef de Luxemburger. 'Deze job is een reusachtige opgave en uitdaging. Ik ben ervan overtuigd dat u een fantastische voorzitter wordt. Welkom thuis! '