Toch nog geen akkoord in Brussel

De onderhandelingen omtrent de Brusselse regering zijn volop bezig, maar een akkoord is er nog niet. Eerder meldde De Standaard dat de onderhandelingen van PS, Ecolo, Défi, Groen, Open VLD en one.brussels-SP.A rond waren, maar die informatie van persagentschap Belga was foutief.

De Brusselse onderhandelaars van PS, Ecolo, Défi, Groen, Open VLD en one.brussels-SP.A zitten sinds 18 uur opnieuw samen. Dat werd aan De Standaard bevestigd. Deze ochtend was het de bedoeling om zo snel mogelijk te landen met de vorming van een Brusselse regering. Over heel wat grote hoofdstukken voor het Brusselse regeerakkoord, met als speerpunten mobiliteit en wonen, is al een consensus.