In het Europees Parlement in Straatsburg is dinsdagavond de geheime stemming over de voordracht van Ursula von der Leyen als toekomstige voorzitter van de Europese Commissie voltooid. Omstreeks 19.30 uur zou het resultaat bekend moeten zijn.

Kort voor aanvang van de stemming hebben zowel de socialistische als liberale fractieleiders hun steun toegezegd aan de Duitse christendemocrate. Met de steun van de verkozenen van haar eigen Europese Volkspartij (182 zetels) en van de socialistische (153 zetels) en liberaal-centristische (108) fracties zou Von der Leyen aan de vereiste absolute meerderheid van 374 stemmen moeten raken.



Volgens fractieleider Dacian Ciolos van het liberaal-centristische Renew Europe zou hoogstens een vijftal leden tegen Von der Leyen stemmen. Bij de socialisten zouden ongeveer dertig Belgen, Duitsers, Fransen, Slovenen, Oostenrijkers en Nederlanders de Duitse kandidaat-voorzitter niet steunen.



Naast de drie traditionele politieke families kon Von der Leyen dinsdag ook de steun van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging (14 zetels) in de wacht slepen. Ook een deel van de conservatieve ECR zou voor von der Leyen stemmen. Binnen die fractie kiest N-VA voor een onthouding, zo liet Geert Bourgeois voor aanvang van de stemming op Twitter verstaan.

De groenen, het uiterst linkse GUE en het uiterst rechtse ID stemmen tegen von der Leyen.