Drie op de vier jobs weg bij Banca Monte Paschi Belgio

Het Belgische filiaal van de oudste bank ter wereld, lange tijd een prijsbreker op de spaarmarkt, schrapt 75 jobs en gaat massaal inzetten op mobiele bankdiensten.

Banca Monte Paschi Belgio wil 75 van de zowat 100 banen schrappen. Dat kondigde de bank dinsdag aan op een bijzondere ondernemingsraad. Liefst drie op de vier banen dreigen daardoor te verdwijnen.

Internetbank?

De ingrijpende reorganisatie is het gevolg van de recente overname door de Amerikaanse beleggingsfirma Warburg Pincus, die het Belgische filiaal van de oudste bank ter wereld op het eerste gezicht wil omvormen tot een soort internetbank. De nieuwe directie wil de grote reorganisatie doorvoeren omdat ze “dringend” moet digitaliseren en het klantenaanbod optimaliseren, meldt ze.

Als de intentie bevestigd wordt, kunnen 75 banen verdwijnen. Hoeveel van de zes resterende bankfilialen daardoor dreigen gesloten te worden, is niet bekend. In een persbericht zegt de nieuwe directie van de bank dat het alle mogelijke begeleidende maatregelen zal bestuderen voor het betrokken personeel.

42 miljoen euro

Beleggingsfirma Warburg Pincus betaalde vorige maand 42 miljoen voor het Belgische filiaal van het noodlijdende Italiaanse Banca Monte dei Paschi di Siena. Een verkoop die deel uitmaakte van een bredere overeenkomst met de Europese Commissie. Die gaf de Italiaanse overheid de toestemming om 5,4 miljard euro aan noodsteun te verstrekken aan Monte dei Paschi, in ruil voor een grondige herstructurering.

Banca Monte dei Paschi di Siena landde een kwarteeuw geleden in België door de overname van Banco di Roma, die al sinds 1947 een afdeling had in Brussel. Al die tijd bleef het Belgische filiaal eerder een nichespeler die zich onder meer richtte op de Italiaanse gemeenschap in ons land en geregeld uitpakte met een commerciële stunt op de spaarmarkt.

Te koop sinds 2008

Tot enkele jaren geleden prijkte het bescheiden Belgische bankfiliaal, dat voor zijn liquiditeit deels afhankelijk was van Siena, dan ook geregeld op kop van de lijstjes met hoogste vergoedingen op spaarboekjes. Ook al stond het Belgische filiaal van de Italiaanse bankreus eigenlijk al sinds de financiële crisis van 2008 (geregeld) te koop.