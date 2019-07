Het taboe over ketonen doorbroken: Jumbo-Visma en Lotto-Soudal gebruiken het

Vier ritzeges in de eerste tien dagen van de Ronde van Frankrijk. Het is voorlopig echt wel de Tour van Jumbo-Visma. Met dank aan een beresterke selectie en ketonen?

Begin mei zorgde onderzoek van de KU Leuven voor beroering in de sport. Professor Peter Hespel deed onderzoek naar de werking van ketonen en die zouden duursporters tot 15 procent beter doen presteren en ook veel beter doen recupereren. En dat is volledig legaal. Het wereld antidopingagentschap (Wada) beschouwt ketonen namelijk als supplementen en niet als doping.

‘Ik denk dat er nog maar weinig uithoudingsatleten zijn die niet weten dat er iets aan het gebeuren is met ketonen, en al zelf aan het experimenteren zijn’, klonk het bij Hespel.

De ene wel...

Jumbo-Visma bevestigde nu dat het gebruikmaakt van ketonen tijdens deze Tour. ‘Ketonen zijn een voedingssupplement’, stelde teammanager Richard Plugge tegenover De Telegraaf. ‘Je mag dit net als vitamines gewoon gebruiken. Het middel staat niet op de verboden lijst. Het is ook bekend dat andere teams ketonen gebruiken.’

‘Dat voedingssupplement staat nu heel erg in de aandacht, omdat er allerlei termen voor bedacht worden. Maar de term “wonderdrank” is niet correct. Verre van zelfs’, vult ploegleider Merijn Zeeman aan bij de NOS. ‘In wedstrijdsituaties gebruiken we het nu een half jaar. Als een extra energiebron. Het is maar een miniem potje en ook maar een onderdeeltje van de complete voedingsstrategie die wij hanteren, maar alle kleine beetjes helpen op het hoogste niveau.’

Ook bij de Belgische ProTourploeg Lotto-Soudal gebruiken ze ketonen. ‘We gebruiken het in de ploeg, maar niet structureel’, vertelt teamarts Servaas Bingé aan Sporza. ‘Eigenlijk is het gewoon voeding. Net zoals je koolhydraten, vetten of proteïnen hebt, heb je nu ook ketonen als extra energiebron. Er hoeft dus geen taboe op te rusten.’

...de andere niet

In het verleden werd gesuggereerd dat Team Sky en Chris Froome het ‘wonderdrankje’ gebruikten, wat toen ontkend werd. Maar er zijn ook ‘tegenstanders’. Zo maakt het Team Sunweb van Tom Dumoulin en Jan Bakelants geen gebruik van ketonen.

‘Wij vinden dat er meer duidelijk moet zijn welke effecten dit middel op de gezondheid van de atleet op lange termijn heeft’, aldus teamarts Anko Boelens bij De Telegraaf. ‘Daarbij is er nog veel onduidelijkheid over de werkzaamheid. Er zijn zelfs studies die aantonen dat het een negatief effect op een sportprestatie heeft. Dat het middel alleen maar goed voor het herstel zou zijn. Wij willen zeker zijn dat we onze renners geen kwaad doen.’

‘Het is iets wat speelt in het peloton en onze renners vragen er ook naar. Logisch’, aldus Boelens bij de NOS. ‘Daarom doen we ons huiswerk. We doen achter de schermen onderzoek en blijven op de hoogte. Zodra wij vinden dat wij onze mening moeten herzien, willen we meteen in actie kunnen komen. Tot die tijd zeggen wij: niet doen.’

Voormalig Belgisch kampioen Oliver Naesen vertelde net voor de start van de Tour in Vive le vélo dat hij het wel eens wil proberen, maar geen toestemming krijgt van de ploegleiding van zijn Franse team AG2R.