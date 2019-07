‘Picnic at hanging rock’: kijk eens diep in mijn ogen

Als u het boek uit 1967 en de film uit 1975 niets vond, zal deze versie van Picnic at hanging rock u ook niet kunnen bekoren. Stel de televisie dan af op Inside the social network, of Mr & Mme Adelman.

1 INSIDE THE SOCIAL NETWORK

BBC 2 22.00-23.00 uur

Nieuwe documentaire waarin ons een blik achter de schermen wordt gegund bij Facebook, dat een bijzonder lastig jaar achter de rug heeft. We worden er rondgeleid door onder meer ‘integriteitsmanager’ Guy Rosen, die griezelig veel op Mark Zuckerberg lijkt.

2 PICNIC AT HANGING ROCK

Canvas 21.55- 23.45 uur

Als u het boek uit 1967 en de film uit 1975 niets vond, zult u ook deze nieuwe zesdelige tv-reeks niet kunnen smaken. U zult in dat geval iets missen, want Natalie Dormer (Margaery Tyrell uit Game of thrones) is onvergetelijk als de strenge en tegelijk fragiele school­directrice Hester Appleyard.

3 MR & MME ADELMAN

La Une 23.45-1.50 uur

Creatieve duizendpoot Nicolas Bedos schreef en regisseerde zijn filmdebuut zelf, en speelt ook nog eens een hoofdrol. Net iets te veel theater en te weinig cinema, maar desondanks een sprankelende en intelligente komedie, schreven de Franstalige recensenten in 2017. Dat waren nog eens tijden!