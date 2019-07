NMBS wil meer avondtreinen tussen Gent en Brussel

De NMBS overweegt om ’s avonds meer treinen tussen Gent en Brussel in te leggen. De vervoersmaatschappij wil ook vroeger op de dag en later op de avond meer treinen laten rijden.

De NMBS stelde maandag haar plannen voor Oost-Vlaanderen voor. Een hele reeks projecten wordt op de studietafel gelegd. ‘Er worden ons veel vragen gesteld. Op basis daarvan hebben we nu bepaald welke projecten we voor de komende jaren gaan bestuderen’, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.

Zo wordt bekeken om een passagierstrein door de haven naar Zelzate in te leggen. ‘Als we dat doorzetten, zal die lijn wel ten vroegste in 2023 in gebruik zijn’, zegt Temmerman.

Ook wordt bekeken om de treinen vroeger op de dag en later op de avond te laten rijden. ‘Dergelijke projecten in de vorige vervoersplannen leverden mooie passagierscijfers op, dus bekijken we verder wat we kunnen doen.’

Ook wordt overwogen meer treinen ’s avonds van en naar Brussel in te leggen. De frequentie van de boemeltrein tussen Gent en Brugge zou dan weer worden verdubbeld, terwijl er een nieuwe intercitytrein Kortrijk/Waregem/Deinze/Gent/Aalst zou komen. Als die er niet komt, zou de trein van Poperinge naar Gent wellicht in Deinze stoppen.

De trein van Ronse via Gent naar Eeklo zou dan weer op zondag om het uur in plaats van om de twee uur rijden.