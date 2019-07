Pony verdronken in zwembad in Zottegem

De familie Ricquier in Zottegem heeft een van haar drie pony’s dood teruggevonden in haar zwembad. De politie is een onderzoek gestart.

De pony’s staan normaal in de weide achter de tuin van de familie, maar dochter Charlotte vond twee van hen, terwijl ze aan het grazen waren in de tuin. Enkel Boy was nergens te bekennen en reageerde niet op haar geroep.

Vervolgens ontdekte de vriend van Charlotte dat er in het zeil van het zwembad een bult zat. Ze deed het zeil omhoog en zag de pony in het zwembad liggen. ‘Ik heb in paniek meteen mijn moeder gebeld’, zegt Charlotte in een artikel van de VRT.

Kwaad opzet

De familie denkt niet dat de pony’s waren uitgebroken. Ze vermoeden eerder dat er kwaad opzet in het spel is. In de tuin vonden ze namelijk zowel een mes, dat niet van hen was, als een knuppel. De knuppel was besmeurd met bloed en er zaten haren van de pony’s op. Bovendien was de elektriciteit op de afspanning van de weide uitgezet en werd de draad doorgeknipt en rond een paal gedraaid.

Volgens moeder Liliane heeft de dader het zeil van het zwembad eerst opgerold om het paard erin te duwen en dan weer dichtgedaan. Het automatische zeil van het zwembad is immers zo stevig dat iemand erover kan lopen. ‘Mijn dochter is er eens op gevallen en het gaf geen krimp’, stelt Liliane in Het Nieuwsblad.

De politie is ondertussen een onderzoek gestart, want ook in Herzele hebben eigenaars een klacht ingediend nadat er in twee weides messen waren gevonden.