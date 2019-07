Foto’s van moord op Amerikaanse tiener gedeeld op sociale media

Een 21-jarige man heeft zijn 17-jarige vriendin vermoord en foto’s ervan op sociale media geplaatst. Het toont opnieuw aan hoe socialemediabedrijven worstelen met gruwelijke content.

Gebruikers van de berichtenapp Discord alarmeerden de politie. Iemand had een foto van een levenloos lichaam van een jonge vrouw geüpload. Haar keel was overgesneden.

De politie vond de verdachte, Brandon Clark, aan het einde van een doodlopende weg in Utica nadat hij zelf de hulpdiensten had gebeld. Hij stak zichzelf in de nek met een mes toen een agent naderde. Volgens de politie ging hij daarna op een zeildoek liggen waarin het bebloede lichaam van het meisje lag. Hij nam een selfie terwijl hij over haar lichaam lag en de politie toekeek.

Voor ze werd vermoord, was de tiener - Bianca Davis - samen met de verdachte naar een concert geweest in New York. Daar hebben ze volgens de politie ruzie gemaakt. De twee zouden elkaar twee maanden geleden op Instagram hebben leren kennen.

Verspreiding

De verdachte zette foto’s van de moord op Discord en Instagram. ‘Het spijt me, Bianca’, zo luidt een bijschrift. De beelden gingen al snel rond op sociale media, en Instagram kreeg de toevloed moeilijk onder controle. Andere gebruikers begonnen zelfs foto’s van hartjes en dieren te delen met de naam van het slachtoffer om de verspreiding van de schokkende beelden tegen te gaan. De account van de verdachte werd verwijderd, maar niet voor andere gebruikers de beelden hadden overgenomen.

Facebook, moederbedrijf van Instagram, krijgt zo opnieuw kritiek voor de verspreiding van de gruwelijke beelden. Het bedrijf zegt dat het met de politie samenwerkt. Met behulp van technologie en meldingen van gebruikers verwijdert het ook andere accounts die de beelden proberen te verspreiden. ‘We nemen elke maatregel om deze content van onze platformen te verwijderen’, zegt een woordvoerder.

Nieuw-Zeeland

De verspreiding van de expliciete beelden doet denken aan de schietpartij in Nieuw-Zeeland vier maanden geleden. Toen streamde een schutter zijn dodelijke raid op twee moskeeën live op Facebook.