Mona Lisa verhuist tijdelijk naar een andere plek

De Mona Lisa van Leonardo Da Vinci, een van de bekendste kunstwerken in het Louvre, zal tijdelijk niet meer op haar vaste plek te zien zijn.

De Salle des États, waar je de Mona Lisa normaal kan vinden, sluit tot oktober de deuren omwille van renovatiewerken. Daarom verhuist het kunstwerk vanaf woensdag naar de Galerie Médicis, meer specifiek naar de Rubenszaal.

‘Dit is het begin van immense renovatiewerken aan de binnen- en buitenkant van de zaal’, zegt Jean-Luc Martinez, de directeur van het Louvre, in La Croix. Met de renovatiewerken wil het museum de toestroom van toeristen beter organiseren. Het museum ontvangt immers steeds meer bezoekers, in 2018 waren ze al met meer dan tien miljoen, en de meesten onder hen willen vooral de Mona Lisa zien. Daarnaast moet de zaal ook voldoen aan nieuwe veiligheidsnormen.

Marie de Médicis

In de Rubenszaal krijgt de Mona Lisa het gezelschap van 24 werken die door de Antwerpse meester werden geschilderd tussen 1622 en 1625, en de voornaamste gebeurtenissen in het leven van koningin Marie de Médicis weergeven.

De Rubenszaal is een van de grootste zalen in het Louvre en kan het aantal bezoekers dat de Mona Lisa dagelijks ontvangt beter aan. Het schilderij zal ook hier in een beveiligde vitrine met airconditioning hangen, net zoals in de Salle des États.

Die beveiligde vitrine is absoluut nodig, want in het verleden werd al verschillende keren geprobeerd schade te berokkenen aan de Mona Lisa. In 1911 werd ze zelfs eens gestolen door de Italiaan Vincenzo Perugia. Twee jaar later hing het schilderij gelukkig alweer in het museum.

Daarnaast is het schilderij ook al verschillende keren uitgeleend geweest. De laatste keer dat het schilderij werd uitgeleend was in 1974, toen reisde het naar de toenmalige USSR en Japan. Sindsdien bleef de Mona Lisa thuis in Parijs. ‘De Mona Lisa is een zeer fragiel werk dat het Louvre niet meer mag verlaten’, stelt het museum in een persbericht.