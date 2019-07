Vanavond gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar

Wie vanavond naar de hemel kijkt, kan een gedeeltelijke maansverduistering zien.

Rond 22.02 uur trekt de maan door de schaduw van de aarde: dan wordt de linkerkant van de maan langzaam donkerder. De maximale verduistering is omstreeks 23.31 uur. Dan is zowat 65 procent van de maandiameter verduisterd. Daarna trekt het hemellichaam even gestaag weer weg uit die schaduw.

De maan staat wel heel laag boven de Belgische horizon. Dat wordt dan ook de moeilijkste factor bij het waarnemen: een vrij uitzicht op het zuidoosten en zuiden is een must. Op het tijdstip van maximale verduistering zal de maan slechts 10 graden boven de horizon staan. Het begin van de eclips zal nagenoeg niet haalbaar zijn: dan staat de maan maar één graad boven de horizon.