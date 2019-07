Parkour, de kunst om zoveel mogelijk hindernissen te overwinnen met beheerste bewegingen, blijft indrukwekkend om naar de kijken. Nico en Geert van de Leuvense circusschool ‘Cirkus in Beweging’ trainen jongeren om even bekwaam te worden in de discipline als zij.

Dat doen ze niet enkel in een stedelijke omgeving, waarin de discipline is ontstaan, maar ook in een trainingsruimte in de historische Leuvense Hal 5, die ze mee hebben helpen vormgeven. In deze acht minuten durende video tonen de twee, die al meer dan tien jaar aan parkour doen, de ruime mogelijkheden.