Steve Darcis snel uitgeschakeld in Zweden, ook Yannick Mertens redt het niet

Steve Darcis (ATP 195) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Zweedse Båstad. Op het graveltoernooi was de Oostenrijker Dennis Novak (ATP 121) te sterk voor de Belg. Yannick Mertens (ATP 439) overleefde in Zweden de kwalificaties niet.

Darcis kende een valse start in Zweden. Na een kleine 24 minuten kon onze landgenoot alweer terug naar de tekentafel na twee verloren servicebeurten: 6-2. In de tweede set pakte de Belg zijn beste tennis op en liep hij vrij vlot, door een keer te breken, uit naar een 2-5-voorsprong. Vervolgens pakte Novak vijf games op rij, waarmee het avontuur van Darcis in Zweden beperkt blijft tot 1 uur en 14 minuten.

Begin deze maand stapte Darcis na ruim anderhalf uur spelen in de tweede ronde van Wimbledon van de baan af. Op het moment van stoppen stond onze landgenoot op de rand van de uitschakeling tegen de 23ste geplaatste Roberto Bautista-Agut.