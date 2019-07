EU-topambtenaar Martin Selmayr vertrekt ‘volgende week’

De Europese topambtenaar Martin Selmayr zal zijn post allicht moeten verlaten. Dat zegt hij aan Politico.

Martin Selmayr heeft aan Politico gezegd dat hij twee weken geleden met kandidaat-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen over zijn ontslag heeft gesproken.

‘Ik heb haar verteld dat deze kwestie zou komen bovendrijven, en dat ze die zou moeten aanpakken, zonder met mij rekening te houden’, stelt hij. ‘Ik zei haar: “Het belangrijkste is dat je deze stemming wint."’

Het Europees Parlement moet de voordracht van Ursula von der Leyen als Commissievoorzitter goedkeuren. Maar bij de groenen en sociaaldemocraten heerst scepticisme. Martin Selmayr moet vertrekken, zo stelde Kathleen Van Brempt, die deel uitmaakt van de S&D-fractie, begin deze maand nog als een voorwaarde.

Omstreden benoeming

Net zoals Ursula von der Leyen is Selmayr een Duitser, en dat zou het Duitse overwicht in de Commissie te groot maken. Het Europees Parlement was ook niet te spreken over Selmayrs benoeming tot secretaris-generaal.

In een en dezelfde vergadering op 21 februari 2018 werd Selmayr eerst gepromoveerd tot adjunct-secretaris-generaal en enkele minuten later tot secretaris-generaal. Hij volgde Alexander Italianer op, die bij het begin van de vergadering had laten weten dat hij met pensioen wilde gaan. Het Europees Parlement en de ombudsvrouw waren toen vernietigend over die benoeming, maar de Commissie bleef erbij dat ze de regels heeft gevolgd.

Opvolging

Eind vorige maand suggereerde Ursula von der Leyen al dat Selmayr zou vertrekken als ze Commissievoorzitter wordt. Volgens Selmayr wordt zijn opvolger waarschijnlijk een Fransman. ‘Deze Commissie is een Frans-Duits project, en dat is een goede zaak.’

Na zijn vertrek is Selmayr niet van plan om in Brussel te blijven. Anderhalf decennium in de Europese Commissie lijkt genoeg voor hem. ‘Ik kijk uit naar een lange vakantie.’ Op de vraag naar waar hij na zijn vakantie zou gaan, antwoordde hij: ‘Oostenrijk’.