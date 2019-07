Aantal aidsdoden blijft dalen

Over de hele wereld zijn in 2018 770.000 mensen overleden aan aids, een derde minder dan in 2010. Achter deze internationale cijfers schuilen echter grote regionale verschillen

Dat blijkt uit het jaarrapport van UNAIDS, het aidsprogramma van de Verenigde Naties, dat dinsdag gepubliceerd werd. In 2017 kwamen er nog 800.000 mensen om door aids. Het hoogste aantal aidsdoden viel in 2004. Toen kwamen 1,7 miljoen mensen om door de ziekte.

De organisatie vindt echter dat de strijd tegen de ziekte nog altijd niet snel genoeg gaat. In het oosten en zuiden van Afrika wordt er opvallende vooruitgang opgetekend, maar elders, zoals in Oost-Europa en Centraal-Azië, zijn de cijfers onrustwekkender. In die regio’s is het aantal aidsdoden sinds 2010 met 5 procent gestegen - in het Midden-Oosten gaat het om een stijging met 9 procent.

Uit de cijfers van UNAIDS blijkt verder nog dat 23,3 van de 37,9 miljoen mensen die seropositief zijn aidsremmers neemt, waardoor het virus niet verder verspreid wordt als de medicatie juist genomen wordt. Nooit eerder nam zo’n groot aandeel seropositieven medicatie.

Het aantal nieuwe besmettingen is, met 1,7 miljoen, stabiel in vergelijking met de voorbije jaren.