De vier Democratische vrouwen die de Amerikaanse president Donald Trump viseert, roepen op om niet in de val van zijn retoriek te trappen. ‘Wat deze president ook zegt, dit land is van iedereen’, zei Alexandria Ocasio-Cortez.

Op een gezamenlijke persconferentie hebben de vier parlementsleden gezegd dat Trump een agenda van blanke nationalisten volgt en met zijn retoriek verdeeldheid probeert te zaaien.

De congresvrouwen doen dat nadat de president hen afgelopen weekend de raad had gegeven om ‘terug te keren naar hun land’. De tweets, die in de Verenigde Staten als racistisch werden ervaren, ontlokten een storm van kritiek. Al noemde Trump de vier Congresleden niet bij naam, toch was het voor iedereen duidelijk dat hij doelde op Alexandria Ocasio-Cortez (geboren in New York), Rashida Tlaib (uit Detroit), Ayanna Pressley (uit Cincinnati) en Ilhan Omar. Het gaat stuk voor stuk om Amerikaanse staatsburgers met een ­migratieachtergrond, van wie ­alleen Ilhan Omar niet geboren is in de VS.

‘Racistische aanval’

De vrouwen noemen de uitspraken van Trump een ‘schaamteloze racistische’ aanval op verkozenen, en een poging om de aandacht af te leiden van de ‘corrupte en onmenselijke praktijken’ van zijn regering.

‘Deze president weet niet hoe hij zijn beleid moet verdedigen’, zei Alexandria Ocasio-Cortez . ‘Daarom valt hij ons persoonlijk aan. Daar draait het hier om. Hij kan een kind niet in de ogen kijken, en hij kan niet alle Amerikanen in de ogen kijken, en rechtvaardigen waarom dit land hen in kooien gooit.’

De vier vrouwen benadrukken dat gezondheidszorg, wapengeweld en de detentie van migranten aan de Amerikaans-Mexicaanse grens de focus zou moeten zijn. ‘Wij zijn gefocust op het hatelijke beleid, dat draconisch, onderdrukkend, levensbedreigend is, en families uit elkaar haalt’, zei Pressley

Ilhan Omar en Ayanna Pressley herhaalden hun oproep om Trump af te zetten. ‘We mogen niet meer toestaan dat deze president onze grondwet bespot. Het is tijd om deze president af te zetten.’

Reacties

Terwijl de vier vrouwen hun persconferentie hielden, gaf Trump commentaar op Twitter. Hij suggereerde dat de Democraten door zijn optreden nu gedwongen zijn om de vier ‘progressieven’ in de armen te sluiten. ‘Dat betekent dat ze socialisme steunen, haat tegenover Israël en de VS! Niet goed voor de Democraten!’

The Dems were trying to distance themselves from the four “progressives,” but now they are forced to embrace them. That means they are endorsing Socialism, hate of Israel and the USA! Not good for the Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019

Hoewel het bij de meeste Republikeinen stil bleef over de controversiële tweets van Trump, sijpelden maandagavond toch kritische geluiden door. Parlementslid Will Hurd, de enige Afro-Amerikaanse Republikein in het Huis van Afgevaardigden, noemde Trumps uitspraken ‘racistisch’. De senatoren Mitt Romney en Marco Rubio gingen minder ver, maar ze veroordeelden Trump wel.

People can disagree over politics and policy, but telling American citizens to go back to where they came from is over the line. — Mitt Romney (@MittRomney) July 15, 2019

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, kondigde aan dat de Democraten een resolutie willen stemmen waarin de ‘xenofobe tweets’ van Trump veroordeeld worden.