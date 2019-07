De ballerina komt terug, maar dan voor mannen

Opvallende sneakers zijn al een paar jaar ondenkbaar uit het straatbeeld, maar volgens modesite ‘The Business of fashion’ zal het schoeisel volgende lente concurrentie krijgen van de simpele ballerina. En dan vooral voor mannen.

Een platte, minimalistisch vormgegeven schoen met een afgeronde top in één materiaal zoals leder of suède: zo kennen we de ballerina’s die zowaar iedere vrouw in de jaren 2000 in haar kast had staan. De voorbije jaren zijn de platte schoenen nog steeds te koop in schoenwinkels, maar is hun populariteit sterk teruggedrongen tot stoere varianten.

Het was dan ook een verrassing toen ballerina’s onlangs opdoken op de catwalk van topontwerpers, die hun collectie voor komende lente al presenteerden. De collecties voor mannen, om exact te zijn. Onder meer onze landgenoot Dries Van Noten en ontwerper Thom Browne zetten in op de slippers. Die laatste trok de lijn volledig door in zijn collectie, die hij liet presenteren door mannen met outfits die knipogen naar de wereld van het ballet.

Zien we binnenkort dan geen opgepompte versies van sneakers meer? Volgens experts gaat die trend momenteel nog nergens naartoe. ‘Dit is hoe het gaat in de modewereld. Als die sterk in een bepaalde richting evolueert, slingert die na een tijdje plots in de tegenovergestelde richting. Een tegenreactie, zeg maar. En er is geen groter contrast tussen een bombastische sneaker en een supereenvoudige slipper’, zegt Josh Peskowitz die verantwoordelijk is voor de mannencollecties bij modeplatform Moda Operandi.