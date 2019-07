KV Mechelen mag van UEFA Europees voetballen

KV Mechelen mag komend seizoen deelnemen aan de groepsfase van de Europa League. Dat heeft de Europese voetbalbond Uefa dinsdag laten weten. Al blijft er enig voorbehoud.

KV Mechelen was als bekerwinnaar rechtstreeks geplaatst voor de poulefase van de Europa League. Maar omdat de club betrokken was in het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal, was het tot dusver onduidelijk of KVM effectief Europa in mocht.

Op dit moment gaat de Uefa ervan uit dat Mechelen als Belgische bekerwinnaar in de groepsfase van de Europa League zal beginnen. Zolang het BAS Mechelen niet veroordeeld heeft voor matchfixing grijpt de Europese voetbalbond niet in. Het BAS heeft nog circa twee maanden om te beslissen. Als Malinwa effectief veroordeeld wordt, dan herbekijkt de Uefa de zaak.

Dit lijkt slecht nieuws voor AA Gent, dat nu in principe niet Europees speelt. Het zal Antwerp zijn dat volgende week donderdag in de voorrondes van de Europa League het Roemeense Viitorul treft.