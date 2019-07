Problemen met Boeing 737 Max wegen op Ryanair

Prijsvechter Ryanair zal snoeien in het winteraanbod. Mogelijk verdwijnt de luchtvaartmaatschappij zelfs tijdelijk van sommige luchthavens. Dat komt door de problemen met de Boeing 737 Max en de trage levering van nieuwe toestellen.

Dat maakte de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij dinsdagochtend bekend. De problemen zullen wellicht nog langer aanslepen. Voor volgende zomer zal het aanbod van Ryanair minder groeien dan verwacht.

Ryanair vliegt onder meer met de geplaagde Boeing 737 Max, die sinds twee dodelijke crashes aan de grond moet blijven. De luchtvaartmaatschappij zal gebruik blijven maken van het toestel, maar weet nog niet wanneer dat toestel opnieuw de lucht in mag. Ryanair houdt er rekening mee dat dit tot december kan duren.

Voor het winterseizoen, dat in de luchtvaartsector in november van start gaat, zal Ryanair dus snoeien in zijn aanbod. Sommige basissen zullen gesloten worden, klinkt het. Waar precies maakt nog deel uit van onderhandelingen met luchthavens. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar verlieslatende of slecht presterende basissen. Ryanair gaat hierover ook gesprekken starten met de vakbonden.

Lagere groei

Voor het zomerseizoen rekent de Ierse luchtvaartmaatschappij op slechts dertig nieuwe toestellen, in plaats van de voorziene 58. De groei zal dus kleiner uitvallen dan verwacht: 3 procent in plaats van 7 procent.

Voor de periode tot maart 2021, rekent Ryanair op 157 miljoen passagiers. Dat zijn er 5 miljoen minder dan gepland. De eerste Boeing Max200-toestellen -die een aparte certificatie vereisen- verwacht Ryanair in januari of februari volgend jaar.