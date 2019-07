Netflix schrapt omstreden scène uit ‘13 reasons why’

Netflix heeft twee jaar na de première van de reeks 13 reasons why beslist om de expliciete zelfmoordscène uit de laatste aflevering aan te passen.

‘We hebben van veel jonge mensen gehoord dat 13 reasons why hen heeft aangemoedigd om over moeilijke kwesties zoals depressie en zelfdoding te praten en hulp te zoeken’, zegt Netflix. ‘In de aanloop van het derde seizoen zijn we ons bewust van het lopende debat over de reeks.’

Op advies van experts gaat de streamingdienst daarom nu toch de scène aanpassen waarin hoofdpersonage Hannah Baker haar polsen in bad oversnijdt. Nu staart het meisje volgens Amerikaanse media enkel nog in de spiegel, waarna meteen wordt overgegaan naar de reacties van de ouders op haar zelfdoding.

‘We geloven dat deze aanpassing het beste is voor de meeste mensen terwijl ze de risico’s bij vooral jonge kwetsbare mensen beperkt’, zegt showrunner Brian Yorkey.

De serie, naar de gelijknamige roman van Jay Asher, gaat over een meisje van zeventien dat uit het leven stapt en dertien cassettebandjes met haar redenen daarvoor achterlaat, bestemd voor de mensen die volgens haar verantwoordelijk waren voor haar zelfdoding.

Copycatgedrag

De expliciete scène lokte bij de lancering veel kritiek uit. De reeks zou het aantal zelfdodingen doen stijgen door copycatgedrag. ‘Netflix heeft eindelijk de schadelijke impact erkend die expliciete content kan aanrichten op kinderen’, stelt de Parents Television Council. Ook preventieorganisaties reageren positief op de aanpassing.

De bezorgdheid werd gedeeld door Vlaamse specialisten in suicidepreventie. ‘Ik weet dat de makers het goed bedoelen, en dat ze door die scène expliciet te tonen jongeren willen afschrikken,’ zei Gwendolyn Portzky, coördinator van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent, in onze krant. ‘Maar daarmee slaan ze de bal compleet mis. Als er echt iets is wat ondubbelzinnig blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, is het dat het tonen van de methode van zelfdoding imitatiegedrag echt in de hand werkt.’

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.