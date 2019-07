Het is in 2019 nog niet dikwijls tot een rechtstreeks duel gekomen tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. De Brit maakt zich echter geen zorgen want hij gaat ervan uit dat Vettel zal terugkomen.

Hamilton laat weten dat hij de duels met Sebastian Vettel niet mist. Vorig jaar had hij nog dikwijls een kwaaie klant aan Vettel en vochten ze duels uit op het scherpst van de snee, zoals het hoort in de koningsklasse van de autosport.

Dit jaar telt Sebastian Vettel na tien van de eenentwintig races in het wereldkampioenschap al honderd punten achterstand op Lewis Hamilton. De Duitser moet met andere woorden hopen op een mirakel wil hij dit jaar zijn vijfde wereldtitel in zijn carrière vieren.

Lewis Hamilton mist de duels met Sebastian Vettel alvast niet: “Daar ben ik het type niet voor, ik zou eerder mijn honden missen of iets dergelijks,” aldus Hamilton.

De vijfvoudige wereldkampioen zit niet specifiek te wachten op de duels met Ferrari of Vettel, het maakt voor hem niet uit vanuit welke hoek de uitdaging komt. Op dit moment is zijn grootste belager zijn teamgenoot Valtteri Bottas en dat is helemaal niet hetzelfde als een strijd met iemand uit een ander team.

“Het is anders om te strijden met je teamgenoot maar op dit moment is het nu eenmaal niet anders,” gaat Hamilton verder.

Vettel maakt een moeilijk jaar door en verliest zich soms in beginnersfouten zoals de aanrijding met Max Verstappen afgelopen weekend. De geruchten dat de Duitser het aan het einde van het seizoen voor bekeken zal houden worden alsmaar sterker.

Lewis Hamilton wil zijn rivaal niet afschrijven: “Hij is één van de groten van de sport. Hij komt sterker terug, daar ben ik van overtuigd. Dat is wat grote atleten doen en daar hoort hij bij,” besluit Hamilton.

