VIDEO: Nieuw wereldrecord: F1-pitstop in 1,91 seconde !!!

Afgelopen weekend werd tijdens de GP van Groot-Brittannië de snelste pitstop ooit in de Formule 1 uitgevoerd.

Tot dusver stond het wereldrecord van snelste F1-pitstop ooit gezamenlijk op naam van het Williams F1 team en het Red Bull F1 team. Allebei voerden ze ooit een pitstop uit in 1,92 seconde.

Tijdens de Britse GP slaagde de pitcrew van Red Bull er echter in om dat record nog wat verder aan te scherpen en enkel en alleen op hun naam te zetten.

De pitcrew wisselde de vier van banden van Pierre Gasly zijn F1-bolide in 1,91 seconde. Inderdaad, de teamgenoot van Max Verstappen kon even met de ogen knipperen en opnieuw weg was hij ...

