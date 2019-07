Nog even wachten op terugkeer zomerweer

Het blijft dinsdag droog. Maar daarmee is het goede nieuws al verteld. Op echt terrasjesweer is het nog wachten tot morgen.

Op vele plaatsen verwacht het KMI nog steeds een groot deel van de dag lage wolkenvelden, met pas in de loop van de namiddag of naar de avond toe meer opklaringen. In het uiterste zuiden wordt het echter al overwegend zonnig vanaf de ochtend. Aan zee en in het uiterste westen verschijnen er in de namiddag mogelijk ook brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Hoge Venen, rond 19 of 20 graden in het centrum en 22 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is zwak uit veranderlijke tot meestal noordelijke richtingen.

Dinsdagavond zijn de opklaringen plaatselijk al breed, vooral dan over het westen en het zuiden. Elders is het eerder nog half- tot zwaarbewolkt. Volgende nacht wordt het in vele streken lichtbewolkt. Lokaal, en vooral dan over het noordoosten en het oosten, kunnen er echter nog lage wolken voorkomen. In de kuststreek en in Hoog-België is er op het einde van de nacht kans op enkele mistbanken. De minima liggen tussen 8 en 12 graden. De wind is zwak en veranderlijk.

Woensdag is er meestal vrij veel zon. In de loop van de dag ontwikkelen er zich, vooral in het binnenland, wolkenvelden. Het blijft droog bij maxima van 20 graden in de Hoge Venen tot 25 graden in de Kempen. De wind is vaak zwak uit veranderlijke of noordelijke tot noordwestelijke richtingen.

Donderdag wordt het iets wisselvalliger met soms opklaringen, maar ook zwaarbewolkte perioden. In de loop van de dag vergroot de kans op wat regen of enkele buien. De maxima schommelen tussen 21 en 26 graden bij een zwakke en later een matige westenwind.