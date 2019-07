NMBS ‘te laat’ op de hoogte van werken aan het spoor

Het zit er bovenarms op tussen de NMBS en de spoorbeheerder Infrabel. De NMBS wil op een aantal trajecten meer treinen inleggen, maar kan dat niet omdat Infrabel veel werken tegelijk plant. ‘Ze verwittigen ons te laat’, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

In mei 2020, bijvoorbeeld, is Infrabel op bijna veertig plaatsen ­tegelijk aan het werk. ‘Dat ­beperkt de capaciteit’, stelt de NMBS. ‘De werken kunnen ook leiden tot een tijdelijke vermindering van het aanbod of tot een vermindering van de betrouwbaarheid.’

De NMBS onderzoekt al een tijdje hoe ze het treinaanbod kan uitbreiden. Ook wil ze enkele nieuwe ­verbindingen starten. Maar die goede wil wordt ­gehinderd door Infrabel, dat ongecoördineerd allerlei spoor­werken uitvoert en veel te weinig overleg pleegt, klinkt het.

Coördinatieorgaan

Infrabel begrijpt de kritiek niet. ‘Wij houden wel degelijk overlegvergaderingen’, zegt woordvoerder Thomas Baeken. ‘Meestal weet de NMBS een halfjaar tot een jaar vooraf waar wij gaan werken. Behalve natuurlijk als er iets onverwachts gebeurt, waardoor wij dringend moeten ingrijpen. Men wil toch niet dat er ongevallen gebeuren doordat wij dringende onderhouds­werken uitstellen? Ik begrijp echt niet waar het probleem zit.’

Nochtans, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman, is de NMBS niet de enige spooroperator die klaagt. ­Samen met onder meer Thalys, Eurostar en ­enkele goederenmaatschappijen heeft de NBMS vrijdag een brief gestuurd naar Infrabel, met de vraag dringend het wettelijk voorziene coördinatieorgaan op te richten. (bm)