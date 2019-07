Navo erkent aanwezigheid kernbommen op Kleine Brogel

Wat iedereen al lang vermoedt, staat nu ook zwart op wit in een document van het Navo-parlement: er liggen Amerikaanse kernbommen op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Het bewuste rapport, waar Groen de hand op kon leggen, werd inmiddels aangepast.

Dat schrijft De Morgen dinsdag. ‘Binnen de context van de Navo stellen de Verenigde Staten ongeveer 150 nucleaire wapens op in Europa, met name B61-vrijevalbommen, die zowel door Amerikaanse als geallieerde vliegtuigen kunnen worden ingezet.

Deze bommen zijn opgeslagen in zes Amerikaanse en Europese basissen: Kleine Brogel in België, Büchel in Duitsland, Aviano en Ghedi-Torre in Italië, Volkel in Nederland en Inçirlik in Turkije.’

Passage geschrapt

Die zin staat in ‘A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms control, and allied nuclear forces’, een officieel document dat werd opgesteld door de rapporteur van het Defense and Security Committee (DSC) van het Navo-parlement.

Het dateert van 16 april 2019, maar afgelopen donderdag verscheen een nieuwe versie van het rapport online, waarin de laatste passage is geschrapt, aldus De Morgen. In plaats van de opsomming staat er nu: ‘Vaak genoemde Europese bondgenoten met geschikte vliegtuigen (voor B61-kernbommen, ADB) zijn België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije.’

Hypocrisie

‘Dit rapport bewijst dat de hypocrisie rond de kernwapens moeilijk vol te houden is’, reageert Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt, die het rapport onder ogen kreeg. ‘Iedereen wéét dat die bommen er liggen.’

In een reactie op Radio 1 voegt hij daar aan toe dat het nu tijd is om het debat te voeren. Hij verwijst ook naar de dreigende taal van de Amerikaanse president Donald Trump tegenover Iran. ‘We mogen geen speelbal worden in die wapenwedloop’.

Volgens De Morgen was minister van Defensie Didier Reynders (MR) niet bereikbaar voor commentaar.